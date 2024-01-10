TV YAYIN AKIŞI 10 OCAK: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (10 Ocak) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 10 Ocak 2024 Çarşamba akşamı dizileri
Bugün hangi diziler var ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 10 Ocak 2024 Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 10 Ocak 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 10 Ocak 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 00:15 Ne Gemiler Yaktım
- 03:00 Aile
- 05:30 Sandık Kokusu
KANAL D
- 06:45 Güneşi Beklerken
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Yerli Dizi
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Dönence
FOX TV
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
- 22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Safir
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı
TV8
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Aşka Düşman
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1
- 05:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
- 05:15 İNCİR AĞACI
- 06:35 BENİM ADIM MELEK
- 10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
- 13:15 SEKSENLER
- 14:50 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
- 17:45 LİNGO TÜRKİYE
- 19:00 ANA HABER
- 19:55 İDDİALARIN AKSİNE
- 20:00 YABANCI SİNEMA "DEHA"
- 22:15 YABANCI SİNEMA "HAYAT IŞIĞIM"
- 00:45 KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ
- 03:20 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
- 05:15 KAPANIŞ