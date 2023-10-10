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TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM || Bugün televizyonda, kanallarda hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı!

10 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 10 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…