TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM || Bugün televizyonda, kanallarda hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı!
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Gündem Haberleri
10 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 10 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…
Bu akşam, uzun bir aranın ardından "Aile" adlı yeni sezonun ilk bölümü Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Diğer programlar ve diziler ise merak ediliyor. İşte 10 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?İşte detaylar…
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Dilek Taşı
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:30 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın
- 22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın
- 00:30 Yabancı Sinema Dipte
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile (yeni bölüm)
- 00:15 Aile
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Aldatmak
- 07:05 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:55 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hayatımın Neşesi
- 00:15 Gönül Dağı
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 23:30 Adım Farah
- 02:00 Kirli Sepeti
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Kaynak: Haberler.com / Gündem