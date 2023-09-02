TV programında kiraya verdiği eve yapılanları gören ev sahibi, soluğu mahkemede aldı

İstanbul Beşiktaş'ta kiraya verdikleri evlerinin bir TV programında baştan aşağı değiştirildiğini gören ev sahipleri, kiracılarından davacı oldu. Ev sahipleri 120 bin lira zararlarının olduğunu öne sürerken kiracı ise "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil." şeklinde bir savunma yaptı.

İstanbul'da kiraladıkları evin bir TV programında baştan aşağı değiştirildiğini gören ev sahipleri soluğu mahkemede aldı. Kiracılarından davacı olan ev sahipleri, 120 bin TL'lik bir zararları olduğunu öne sürdü. Kiracının savunmasında ise "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin" ifadeleri yer aldı.

TV'DE GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

İstanbul'da yaşayan Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi'nde bulunan evlerini baştan aşağı yeniledikten sonra yurt dışına taşınmak zorunda kaldı. Bu noktada evlerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp'a kiralayan çift, bir süre sonra izledikleri TV programında evlerinin son halini görünce çok yaşadı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Özsarp, Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın ile Ev Kuşu' programına başvurup evi baştan aşağı değiştirtti. Evin son hali TV programında detaylı bir şekilde gösterildi. Molla çifti ise evlerinin bu durumdan büyük zarar gördüğünü belirterek Özsarp'a tazminat davası açtı. Halk TV'nin haberine göre dava dilekçesinde, kiracının dışında programın yayımlandığı TV kanalı ile ilgili programın yapımcısı şirketin de sorumlu tutulması talep edildi.

EVDE KEŞİF YAPILACAK

Özsarp ise savunmasında "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin" dedi. Mahkeme evde keşif yapılmasına ve bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.