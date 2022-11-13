TV 8 canlı izle! TV 8 canlı izleme linki! TV 8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV 8 CANLI 4K İZLE!
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MasterChef Türkiye, Doya Doya Moda, Canım Annem, Tuzak, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa gibi birçok programı canlı izlemek isteyen birçok kişi internet üzerinde TV 8 canlı izle ve TV 8 canlı izleme linkini araştırıyor. Yayın hayatına başlamasından bu yana farklı yapımlar ile dikkat çeken TV 8 canlı izle! TV 8 canlı izleme linki! TV 8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV 8 CANLI 4K İZLE!
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MasterChef Türkiye, Doya Doya Moda, Canım Annem, Tuzak, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa gibi birçok Tv 8 programını izlemek isteyenler, aşağıda yer alan Tv 8 canlı izleme linkine tıklayarak, Tv 8 kanalını canlı olarak izleyebilir.
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06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
09:45 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
05:30 Canım Annem
Tv8 canlı izlemek için kanal listenize eklemeniz gerekmektedir. Aşağıda yer alan bilgiler ile Tv8 kanalını televizyon kanal listenize ekleyerek, Tv8 canlı izleyebilirsiniz.
KANAL : TV8
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3