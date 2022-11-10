TV 8 CANLI İZLE! 10 Kasım Perşembe TV 8 canlı İZLE! Full HD TV 8 canlı yayın izleme linki!

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TV 8 CANLI İZLE!

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TV 8 HAKKINDA

TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalıdır. Merkez stüdyoları Ayazağa'da bulunmaktadır.

TV 8 FREKANS

KANAL : TV8

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3