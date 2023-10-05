TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı?
Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Sorusu, akşam televizyon izleyecek olan izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı?
TV 8.5 yayın akışı, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı? İşte TV 8.5 yayın akışı!
TV 8.5 YAYIN AKIŞI
06:00 - "Inter - Benfica" Şampiyonlar Ligi D Grubu - Spor
08:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor
09:30 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor
10:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor
11:30 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin - Spor
12:30 - Suudi Arabistan Pro Lig Magazin - Spor
13:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor
15:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor
16:00 - Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar Ligi - Spor
17:00 - "Porto - Barcelona" Youth League / Canlı - Spor
19:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor
19:20 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor
19:45 - "Antwerp - Shakhtar Donetsk" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor
22:00 - "Newcastle - PSG" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor
00:00 - Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı - Spor