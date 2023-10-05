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TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı?

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Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Sorusu, akşam televizyon izleyecek olan izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı?

TV 8.5 yayın akışı, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı? İşte TV 8.5 yayın akışı!

TV 8.5 YAYIN AKIŞI

06:00 - "Inter - Benfica" Şampiyonlar Ligi D Grubu - Spor

08:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor

09:30 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor

10:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor

11:30 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin - Spor

12:30 - Suudi Arabistan Pro Lig Magazin - Spor

13:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor

15:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor

16:00 - Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar Ligi - Spor

17:00 - "Porto - Barcelona" Youth League / Canlı - Spor

19:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor

19:20 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor

19:45 - "Antwerp - Shakhtar Donetsk" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor

22:00 - "Newcastle - PSG" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor

00:00 - Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı - Spor

Emir Ceran
Emir Ceran
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