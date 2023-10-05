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TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı?

Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Sorusu, akşam televizyon izleyecek olan izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Bugün Tv 8.5'da maç var mı?