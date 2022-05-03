Villarreal - Liverpool Şampiyonlar Ligi müsabakası için karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Villarreal - Liverpool maçı öncesi Villarreal - Liverpool maçı canlı izle linki araştırılıyor. TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Villarreal - Liverpool Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

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Yukarıdaki linklerden TV 8.5 ve Exxen TV'yi canlı olarak izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için TV8.5 frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12346

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 9600

FEC : 3/4

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Liverpool maçını TV 8.5 ve Exxen TV ekranlarından ücretsiz, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

VİLLARREAL - LİVERPOOL İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.

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