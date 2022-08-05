TV 8.5 (TV 8 Buçuk) HD frekans değerleri ve bilgileri! TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki!

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TV 8.5 frekansı kaçtır? TV 8.5 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans : 12346

12346 Polarizasyon : Yatay (H)

Yatay (H) Sembol Oranı : 9600

9600 FEC : 3/4

TV 8.5 CANLI İZLE

TV 8.5 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

TV 8.5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...