TV 8.5 (TV 8 Buçuk) HD frekans değerleri ve bilgileri! TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! - Haberler

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TV 8.5 (TV 8 Buçuk) HD frekans değerleri ve bilgileri! TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki!

Haberler.com - Gündem
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TV 8.5 (TV 8 Buçuk) HD frekans değerleri ve bilgileri! TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TV 8.5'un frekans bilgileri nedir? TV 8.5 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TV 8.5 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TV 8.5 frekansı kaçtır? TV 8.5 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

  • Uydu : TÜRKSAT 4A
  • Frekans : 12346
  • Polarizasyon : Yatay (H)
  • Sembol Oranı : 9600
  • FEC : 3/4

TV 8.5 CANLI İZLE

TV 8.5 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

TV 8.5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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TV8.5, Gündem, Teknoloji, Haberler

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