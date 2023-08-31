TV 8,5 kura çekimi CANLI izle! TV 8,5 UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. TV 8,5 kura çekimi CANLI izle! TV 8,5 UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!