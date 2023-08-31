TV 8,5 kura çekimi CANLI izle! TV 8,5 UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. TV 8,5 kura çekimi CANLI izle! TV 8,5 UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!
Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek. EXXEN kura çekimi CANLI izle! TV 8,5 kura çekimi CANLIizle! TV 8,5UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!
Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:
1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
Galatasaray UCL kura çekimi UEFA TV, TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.
Yayını kanalların portallarından takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray kura ekimi henüz başlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.