Tv 8.5 hangi maçlar var? Tv 8.5'da bugün maç var mı, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Yayın Akışı
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UEFA Avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Bu kapsamda izleyiciler Tv 8.5 hangi maçlar var? Sorusunu merak ediyor. Peki, Tv 8.5 hangi maçlar var? Tv 8.5'da bugün maç var mı, saat kaçta?
Tv 8.5 hangi maçlar var? Sorusu, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Tv 8.5 hangi maçlar var? Tv 8.5'da bugün maç var mı, saat kaçta?
TV 8.5 HANGİ MAÇLAR VAR?
06:00 - "Inter - Benfica" Şampiyonlar Ligi D Grubu - Spor
08:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor
09:30 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor
10:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor
11:30 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin - Spor
12:30 - Suudi Arabistan Pro Lig Magazin - Spor
13:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor
15:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor
16:00 - Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar Ligi - Spor
17:00 - "Porto - Barcelona" Youth League / Canlı - Spor
19:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor
19:20 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor
19:45 - "Antwerp - Shakhtar Donetsk" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor
22:00 - "Newcastle - PSG" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor
00:00 - Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı - Spor