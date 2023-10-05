UEFA Avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Bu kapsamda izleyiciler Tv 8.5 hangi maçlar var? Sorusunu merak ediyor. Peki, Tv 8.5 hangi maçlar var? Tv 8.5'da bugün maç var mı, saat kaçta?

Tv 8.5 hangi maçlar var? Tv 8.5'da bugün maç var mı, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Yayın Akışı

Tv 8.5 hangi maçlar var? Sorusu, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Tv 8.5 hangi maçlar var? Tv 8.5'da bugün maç var mı, saat kaçta?

TV 8.5 HANGİ MAÇLAR VAR?

06:00 - "Inter - Benfica" Şampiyonlar Ligi D Grubu - Spor

08:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor

09:30 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor

10:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - Spor

11:30 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin - Spor

12:30 - Suudi Arabistan Pro Lig Magazin - Spor

13:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor

15:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor

16:00 - Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar Ligi - Spor

17:00 - "Porto - Barcelona" Youth League / Canlı - Spor

19:00 - Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Salı Maçları Özetleri - Spor

19:20 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu - Spor

19:45 - "Antwerp - Shakhtar Donetsk" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor

22:00 - "Newcastle - PSG" Şampiyonlar Ligi / Canlı - Spor

00:00 - Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı - Spor