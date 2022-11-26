Tuzlaspor - Y.Malatyaspor maçı canlı izle! Tuzlaspor - Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Y.Malatyaspor maçı canlı izleme linki!
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Tuzlaspor - Y.Malatyaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı şekilde yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Bugün oynanacak maç saat 13:30 başlayacak.
Tuzlaspor - Y.Malatyaspor arasındaki karşılaşma Cumartesi günü oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı şekilde yayınlanacağı için Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.