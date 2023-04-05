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Tuzla TOKİ nereye yapılacak? Tuzla TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

Tuzla TOKİ nereye yapılacak? Tuzla TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

Gündem Haberleri

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Tuzla TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Tuzla TOKİ nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında İstanbul Tuzla TOKİ nereye yapılacak merak edildi. Peki, Tuzla TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

Tuzla KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Tuzla kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Esenler - Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

Tuzla TOKİ NEREYE YAPILACAK?

Tuzla TOKİ konutlarının nereye yapılacağı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tuzla Toki Gündem Yaşam Haberler

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