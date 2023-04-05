Tuzla TOKİ nereye yapılacak? Tuzla TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Tuzla TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Tuzla TOKİ nereye yapılacak?