TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izlemek isteyen kura adayları, Tuzla TOKİ kura CANLI izle aramasını gerçekleştiriyor. Bugün gerçekleşecek olan Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Tuzla TOKİ kura CANLI izle! Tuzla TOKİ kura YOUTUBE izleme linki! Tuzla TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesinde yer alan Tuzla etabı için birçok vatandaş başvuruda bulundu. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Tuzla TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Tuzla TOKİ kura çekimi izleme linki! Tuzla TOKİ kura CANLI izle! Tuzla TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

TUZLA TOKİ KURA CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Tuzla ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TUZLA TOKİ KURA CANLI İZLE'ye tıklayınız. Bu sayede Tuzla TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." Dedi.

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ İŞ YERİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre TOKİ ilk iş yerim kura çekimi 15 Mart tarihinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirileceği iller arasında birçok farklı şehir bulunmakta. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izlemek isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki üzerinden canlı kura çekimine ulaşabilir.

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI