Tuzla patlama SON DAKİKA! Tuzla Tersanesi'nde patlama son durum nedir? Tuzla'da gemi patlaması sonucunda kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Tuzla Tersanesi'nde patlama son durum nedir ve Tuzla'da gemi patlaması sonucunda kaç kişi öldü, kaç yaralı var merak ediliyor. Peki, Tuzla Tersanesi'nde patlama son durum nedir? Tuzla'da gemi patlaması sonucunda kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Tuzla Tersanesi'nde patlama son durum nedir ve Tuzla'da gemi patlaması sonucunda kaç kişi öldü, kaç yaralı var soruları gündeme geliyor. Saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide feci bir olay yaşandı. Tuzla Tersanesi'nde patlama son durum nedir? Tuzla'da gemi patlaması sonucunda kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

TUZLA TERSANESİ'NDE PATLAMA SON DURUM NEDİR?

Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

TUZLA'DA GEMİ PATLAMASI SONUCUNDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide feci bir olay yaşandı. 2 işçi geminin atık deposuna çalışma yapmak için girdiği sırada gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.