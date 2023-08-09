1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan, günümüzde ise yapı ömrünü tamamlayan Tuzla'daki Marmados Sitesi yıkıldı. Yıkım çalışmalarına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.

Yapı ömrünü tamamlayan Marmados Sitesi 8 Ağustos'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen 14 bin 273 metrekare alanlık bölgeye 132 daire ve 5 dükkandan oluşan yeni bir yapı inşa edilecek.

'2 BİN 72 BİNA 9 BİN 419 BAĞIMSIZ BİRİMİN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK'

Başkan Yazıcı yıkımın gerçekleştiği sitenin önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Tuzla'da 2010 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi ile deprem risk haritasını çıkardıktan sonra yapmış olduğumuz çalışmaların bir örneğini de bugün burada yaşayacağız. 2 bin 72 bina 9 bin 419 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. 140 binada bin 960 bağımsız birimde çalışmalarımız devam ediyor. 24 bina 204 bağımsız birimde dönüşüm çalışmalarımızı takip ediyoruz. 12 yıldır sürdürdüğümüz çalışmaların Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinden sonra birazcık daha ivmelenerek artmasına biz de şahit oluyoruz ve vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün yıkım gerçekleştireceğiz ama bu sadece bir yıkım değil. Aslında güvensizliğin yıkımını gerçekleştireceğiz. Hayata karşı korkuların yıkımını gerçekleştireceğiz. Depreme karşı güvensizlik ve hayatta kalma korkusunun veya ölüm korkusunun yıkımını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızla bu süreçleri birlikte yürütüyoruz ve yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda onların rızasını, takdirini ve mutlaka onların karar vermesini arzu ederek bu süreçleri sürdürüyoruz' açıklaması yaptı.

'İBB'YE HER ZAMAN ÇAĞRIDA BULUNDUK"

Başkan Dr. Yazıcı son olarak şunları söyledi:

'Vatandaşımızın kararıyla biz de bu dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Aslında şunu da arzu ederiz; biz bunu şirketimiz vasıtası ve bakanlığın desteğiyle yapıyoruz. Ama İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu süreçte yer almasını her zaman arzu ettik. Her zaman çağrıda bulunduk. Fakat bugüne kadar bir dairenin dönüşümü dahi yapılmadı. Biz bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve onun bütün personeliyle teknik ekibiyle dönüşüm konusunda İstanbul hassasiyetini gütmelerini ve sadece lafta değil bu işi eyleme dökerek de dönüşümlerin gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Şehir şehir gezerek seçim çalışmaları yapmak veya genel başkanlık konusunda kongre çalışmaları yapmalarını değil vatandaşımızla birebir görüşerek kentsel dönüşüm projelerine imza atmalarını istiyoruz. Çünkü bu bizim hakkımız. Bu, kamu kaynaklarının büyük bir kısmını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir.'