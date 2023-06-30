Tuzla'da yangın mı çıktı? 30 Haziran 2023 Cuma Tuzla'da nerede yangın çıktı, yangın söndürüldü mü, yangın neden oldu?

Son dakika gelen haberlere göre Tuzla'da geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı! Yangının ardından Marmaray seferleri durdurulmuştu. Peki, Tuzla'da yangın mı çıktı? 30 Haziran 2023 Cuma Tuzla'da nerede yangın çıktı, yangın söndürüldü mü? Marmaray seferleri tekrar açıldı mı? İşte detaylar...

Tuzla'da Marmaray yakınındaki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, durdurulan Marmaray seferleri de yeniden başladı. Tuzla'da yangın mı çıktı? (VİDEO) 30 Haziran 2023 Cuma Tuzla'da nerede yangın çıktı, yangın söndürüldü mü?

TUZLA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alırken, durdurulan Marmaray seferleri de yeniden normale döndü.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.

MARMARAY SEFERLERİ TEKRAR AÇILDI MI?

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü.

TUZLA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.