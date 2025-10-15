Tuzla'da patlama mı oldu, neden patlama oldu? SON DAKİKA: Tuzla patlamada ölü ya da yaralı var mı?

Tuzla, İstanbul'un önemli tersane bölgesi olarak sanayi ve gemi bakım faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü bir merkez. Ancak bugün yaşanan trajik patlama, bölgedeki iş güvenliği konusunu tekrar gündeme taşıdı. Peki, Tuzla'da patlamamı oldu, neden patlama oldu?Tuzla patlamada ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde!

TUZLA'DA PATLAMA MI OLDU?

Tuzla tersanelerinde bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, tadilatı devam eden bir geminin makine dairesinde gerçekleşti. Olay yerinde ağır hasar oluşurken, acil kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Patlama sonucu 1 işçi yaşamını yitirirken, 3 işçi de çeşitli derecelerde yaralandı.

Yetkililer, olayın ardından hemen çalışma alanını güvenlik çemberine aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Patlamanın meydana geldiği gemide tadilat çalışmalarının devam ettiği, bu tür işlerin yüksek risk barındırdığı biliniyor.

TUZLADA NEDEN PATLAMA OLDU?

Patlamanın nedeni henüz kesin olarak açıklanmasa da, ilk gelen bilgiler makine dairesindeki bakım ve tadilat sırasında kaynak işlemleri veya yanıcı gaz birikiminden kaynaklanmış olabileceği yönünde. Uzmanlar, tersanelerdeki iş güvenliği önlemlerinin sıkı tutulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, özellikle gemi makine dairelerinde gaz sızıntısı, yanıcı malzemelerin kontrolsüz kullanımı gibi etkenlerin patlamalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, denetimlerin yetersiz olması ve risk analizlerinin eksik yapılması da olası nedenler arasında.

TUZLA PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Tuzla'daki patlamada maalesef 1 işçi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olan 3 işçi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hayati tehlikelerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İşçi yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşarken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.