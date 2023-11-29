Haberler ›› Otomobil ›› Tuzla'da Otoyolda Kaza: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Tuzla'da Otoyolda Kaza: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

29 Kasım 2023 13:26 Son Güncelleme: 13:28 Abone Ol

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı ancak yara almadan kurtuldu. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.