Tuzla'da Otoyolda Kaza: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı ancak yara almadan kurtuldu. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tuzla'da otoyoldaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkisinde, 34 RD 3275 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Ö, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyük hasarın oluştuğu araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Yunus Ö, kazadan yara almadan kurtuldu.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan iki şerit, aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.