Tuzla'da ele geçirilen yavru aslan olayı nedir?

İstanbul Tuzla'da yasa dışı yollarla getirilen bir Afrika aslanı yavrusu, yetkililer tarafından ele geçirilerek koruma altına alındı. Peki, Tuzla'da ele geçirilen aslan yavru olayı nedir? Olaya dair detaylar...

TUZLA'DA ELE GEÇİRİLEN ASLAN YAVRU OLAYI NEDİR?

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşandı: Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek bir Afrika aslanı yavrusu, yetkililer tarafından ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, aslan yavrusunun güvenli bir şekilde koruma altına alındığını duyurdu.

Olay, sadece bir hayvan kaçakçılığı vakası olmanın ötesinde, Türkiye'de ve dünyada vahşi hayvan ticaretine karşı yürütülen mücadeleyi de gündeme taşıdı. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir veteriner kliniğine yönelik gerçekleştirilen denetimde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yasa dışı olarak getirilen aslan yavrusuna el konuldu.

İlgili kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı belirtilirken, yavru aslanın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı. Bu gelişme, Türkiye'de hayvan kaçakçılığına karşı yürütülen denetimlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

YASA DIŞI YOLLA İSTANBUL'A GETİRİLEN AFRİKA ASLANI

Tuzla'da ele geçirilen Afrika aslanı, yalnızca birkaç haftalık bir yavru olarak Türkiye'ye getirilmişti. Uzmanlar, özellikle Afrika aslanları gibi nesli tehlike altında olan türlerin yasa dışı ticaretinin, sadece hayvan sağlığı açısından değil, ekolojik denge açısından da ciddi riskler oluşturduğunu vurguluyor.

Yetkililer, aslanın kaçak yollarla getirilmesinin, uluslararası sözleşmeler ve yerel kanunlara aykırı olduğunu ifade ederek, bu tür durumlarla mücadelede denetimlerin artacağını belirtti. Veteriner kontrolü altına alınan yavru aslanın, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına kazandırılması veya uygun koruma merkezlerine yerleştirilmesi planlanıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada olayın detaylarına yer verdi. Paylaşılan videoda, İstanbul Tuzla'daki veteriner kliniğine yönelik denetim sırasında yasa dışı yollarla getirilen aslan yavrusuna el konulduğu ve konuyla ilgili iki kişiye idari ceza uygulandığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, Türkiye'de vahşi hayvan ticaretinin önlenmesi için denetimlerin süreceğini ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, böyle vakaların tekrarlanmaması için uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine de dikkat çekildi.