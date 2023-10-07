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Tuzla'da Caddeyi Kapatan Otomobil Sürücüsü Drift Attı

Tuzla'da Tersaneler Caddesinde meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü caddeyi kapatarak drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.