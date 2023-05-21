Tuzla Belediyesi, İşitme Ortaokulu'na uygulama sınıfı açtı

İşitme Engelli Öğrenciler, uygulama sınıfıyla günlük yaşama hazırlanıyor

İSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Aydıntepe İşitme Engelliler Okulu'na uygulama evi açtı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da ziyaret ettiği uygulama evinde işitme engelli öğrencilerin günlük ev işlerini uygulayarak sosyal hayatta kullanması gereken becerileri kazanması amaçlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Aydıntepe İşitme Engelliler Okulu'na uygulama evi açtı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Tuzla'da bulunan ve özel gereksinim gerektiren çocukların eğitim aldığı okullara yapılan yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, işitme engelli öğrencilerin günlük ev işlerini uygulayarak sosyal hayatta kullanması gereken becerileri kazanması amaçlanıyor. Uygulama sınıfı içerisinde mutfak, banyo, salon, yatak odası gerçek hayata uygun olarak hazırlandı. Programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrenciler ile birlikte uygulama sınıfını gezdiler.

"Hep birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sizin için ne yapsak azdır. Engelsiz Yaşam Merkezimizde de sizleri ağırlıyoruz. Bu ülke, bu Tuzla birlikte bizim. Birlikte yaşayacağız, birlikte bulunacağız. Hep birlikte Tuzlamızı, İstanbulumuzu ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Sizlerin velileri de çok özeller. Çok eskiden beri gelen, son zamanlarda ivme kazanan, daha hızlı gelişen eğitim şartlarını ve standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Özel çocuklarımız normalde okullarımızda eğitim öğretim hayatını sürdürürken, bir taraftan kişisel becerileri geliştirecek, yaşam adaptasyonunu artıracak, ailesine ülkesine daha faydalı hale gelecek bir sürü kurs açıyoruz. Bizim Engelsiz Yaşam Merkezimiz de bunlardan bir tanesidir" dedi.

"Gönül elleri çarşımızdaki komisyonumuz 365 gün çalışıyor"

Başkan Yazıcı," Sadece özel eğitim için merkezi hükümetten gelen 70 milyon Türk Lirası destekle beraber Tuzla'da 100 milyon Türk Lirasına yakın destek veriliyor. Bunun gurur verici olduğunu düşünüyorum. Yeni okulların açılması, yeni özel sektörde bu hizmetlerin verilmesi, devletimizin verdiği desteklerle beraber aslında geçmişte çok az gibi veya yok denecek kadar az olan bu tür desteklerin şimdi artarak gitmesi ve toplumun duyarlılığı bizi çok mutlu ediyor. Devletimizin bu konuda yaptığı yatırımlar, yeni yasalar, eğitimlere verilen pozitif ayrımcılıklar var. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuda da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama buradaki duyarlı vatandaşlarımız ile beraber Tuzla'da da bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Gönül Elleri Çarşımızdaki komisyonumuz 365 gün çalışıyor. Tek başına kamu otoritesi bu işi yapamaz. Birlikte yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.