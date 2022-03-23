Tuzla Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Şadi Yazıcı Tuzla Belediyesi hangi partiden?

Tuzla Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri

oldu. Peki, Tuzla Belediye Başkanı kimdir? Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hangi

partili?

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'da doğdu.1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise

eğitimini Kartal'da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite

sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla'da

kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.

İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti

Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı,

26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini

yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den belediye

başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye

Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini

sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi

Yazıcı'nın 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı' , 'Demokrasi'nin Kısa Tarihi' ve

'Demokrasi'nin Çok Kısa Tarihi' isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

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