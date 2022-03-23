Tuzla Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Şadi Yazıcı Tuzla Belediyesi hangi partiden?
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Tuzla Belediye Başkanı hakkında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hangi partili ve Tuzla Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Tuzla Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri
oldu. Peki, Tuzla Belediye Başkanı kimdir? Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hangi
partili?
TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI KİMDİR?
1971 yılında Erzurum'da doğdu.1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise
eğitimini Kartal'da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite
sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla'da
kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.
Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.
İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti
Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı,
26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini
yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den belediye
başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye
Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini
sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı'nın 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı' , 'Demokrasi'nin Kısa Tarihi' ve
'Demokrasi'nin Çok Kısa Tarihi' isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.