Tuzla Aydınlı Mahallesi nerede? Tuzla Aydınlı Mahallesi metro, metrobüs bağlantısı var mı? Aydınlı Mahallesi ulaşım nasıl yapılır?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konuta başvurdu. İstanbul İli'nde ilk olarak gerçekleştirilen ilk kura çekimi Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi oldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında Tuzla Aydınlı Mahallesi nerede? Tuzla Aydınlı Mahallesi metro, metrobüs bağlantısı var mı? Aydınlı Mahallesi ulaşım nasıl yapılır? soruları aratılıyor.