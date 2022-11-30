Tuzla Aydınlı Mahallesi nerede? Tuzla Aydınlı Mahallesi metro, metrobüs bağlantısı var mı? Aydınlı Mahallesi ulaşım nasıl yapılır?
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TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konuta başvurdu. İstanbul İli'nde ilk olarak gerçekleştirilen ilk kura çekimi Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi oldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında Tuzla Aydınlı Mahallesi nerede? Tuzla Aydınlı Mahallesi metro, metrobüs bağlantısı var mı? Aydınlı Mahallesi ulaşım nasıl yapılır? soruları aratılıyor.
Tuzla Aydınlı Mahallesi nerede? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi ile Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleşecek. Merak edilenler arasında ise Tuzla Aydınlı Mahallesi nerede? Tuzla Aydınlı Mahallesi metro, metrobüs bağlantısı var mı? Aydınlı Mahallesi ulaşım nasıl yapılır? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
TUZLA AYDINLI MAHALLESİ NEREDE?
Aydınlı mahallesi, İstanbul ilininin Tuzla ilçesine bağlıdır. Marmaray İçmeler durağından sonra 132T, 133AK, 133P, KM10 otobüsleri ile ulaşım sağlanabiliyor.