Tuzda Balık tarifi! Masterchef Tuzda Balık nedir, nasıl yapılır? Tuzda Balık gerekli malzemeler nelerdir? Tuzda Balık hangi yöreye ait?

Masterchef 14 Ekim yarışmasında şefler tarafından Tuzda Balık yapılması istendi. Peki Masterchef Tuzda Balık nasıl yapılır? Tuzda Balık için gerekli malzemeler nelerdir? Tuzda Balık yemek tarifi! Tuzda Balık nasıl yapılır? Tuzda Balık yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tuzda Balık tarifi oldu. Peki en güzel Tuzda Balık yemek tarifi nasıldır? Tuzda Balık yemeği nasıl yapılır? Tuzda Balık için gerekli malzemeler nelerdir? Tuzda Balık nasıl yapılır? Tuzda Balık için gerekenler neler?

TUZDA BALIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 adet deniz levreği

1 kg deniz tuzu

2 dal kekik

2 dal biberiye

3 diş sarımsak

1 adet limon

1 kg sofra tuzu

3 adet yumurta beyazı

2 defne yaprağı

TUZDA BALIK NASIL YAPILIR? TUZDA BALIK TARİFİ

Öncelikle sofra tuzu ve kaya tuzunu yumurtanın beyazlarıyla birlikte karıştırıyoruz. Ardından fırın tepsisinin alt tarafına yarısını koyuyoruz. Balığı yıkayıp temizleyip, içerisine limon, sarımsak, biberiye, kekik ve defne yaprağı ekliyoruz. Sonra fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Üzerine kalan tuzu ekleyerek balığı iyice kaplıyoruz. Sonrasında 180 derece fırında yaklaşık olarak 50-60 dakika pişiriyoruz. Son olarak bıçak ve çekiç yardımı ile tuzu kırarak servis ediyoruz.