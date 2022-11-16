TV8 ekranlarından yayınlanan Tuzak dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Tuzak 5. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Tuzak yeni bölüm fragmanı! Tuzak 6. bölüm fragmanı İZLE! Tuzak gelecek hafta fragmanı iZLE!

Tuzak 6. bölüm fragmanı İZLE! Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisi TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Tuzakdizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. TV8 ekranlarından yayınlanan Tuzak dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi Tuzakyeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Tuzak yeni bölüm fragmanı! Tuzak 6. bölüm fragmanı İZLE! Tuzak gelecek hafta fragmanı iZLE!

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır.

TUZAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Tuzak dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.