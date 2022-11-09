TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Umut ve Çınar geliyor. Peki, Tuzak Umut kimdir? Tuzak Çınar kimdir? Tuzak Umut gerçekte kim, ismi nedir? Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Umut karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

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Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Umut kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Umut ve Çınar gerçekte kim, ismi nedir? Akın Akınözü kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Umut Yörükoğlu kimdir? Tuzak dizisi Çınar Yılmaz kimdir?

TUZAK UMUT (ÇINAR) KİMDİR? UMUT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Umut Yörükoğlu ve Çınar Yılmaz karakterini "Akın Akınözü" canlandırmaktadır.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Süreyya Akınözü (d. 22 Eylül 1990; Ankara), Türk oyuncu.

Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Büyük Kolej mezunu olarak lise hayatını tamamlayan Akınözü, General Studies IC Berkeley Applied Math(Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi aldı.Üniversite hayatını bitirdikten sonra oyunculuğa yöneldi ve o yönde eğitimler aldı. 2015 yılında yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi. Asıl çıkışını ise 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle yakalamıştır.

Akın Akınözü şimdilerde TV8'de yayınlanan Tuzak dizisinde Umut karakterini canlandırmaktadır.