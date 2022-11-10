Tuzak Nil kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Nil / Umay Yörükoğlu gerçekte kim, ismi nedir? Eylül Su Sapan kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Nil / Umay geliyor. Peki, Tuzak Nil kimdir? Tuzak Umay kimdir? Tuzak Nil gerçekte kim, ismi nedir? Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Nil ve Umay karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Nil kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Nil gerçekte kim, ismi nedir? Eylül Su Sapan kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Nil kimdir?

TUZAK NİL KİMDİR? NİL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Nil karakterini "Eylül Su Sapan" canlandırmaktadır.

EYLÜL SU SAPAN KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eylül Su Sapan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra televizyon macerasına 2012 yılında Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Melis karakteri ile başladı. Devamında Beş Kardeş dizisinin kadrosuna Nazlı karakteriyle dahil olan oyuncu bu süreçte Ammar ve Nadide Hayat filmleriyle beyaz perdeye de adım attı. 2015 yılında mini dizi Büyük Sürgün Kafkasya ve hemen ardından FOX'ta yayınlanan İnadına Aşk dizilerinde rol aldı. 2016 yılında Tatlı İntikam dizisinde Duygu, 2017 yılında Klavye Delikanlıları dizisinde Cansu karakterini canlandıran oyuncu aynı sene içerisinde Damat Takımı sinema filminde de rol aldı. 2019 yılının başında İstanbullu Gelin dizisine Özgür karakteriyle dahil olan oyuncu yine aynı yıl Burak Çevik'in yönettiği yurtiçi ve yurtdışındaki birçok festivalden ödülle dönen Aidiyet isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Bu süreçte birçok ödüllü kısa filmde rol alan oyuncu 2019 yılında Paçayı Kurtarmak isimli 70 dakikalık tek kişilik oyunla ilk kez tiyatro sahnesine de çıktı. Son olarak FOX'ta yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Alara karakterini canlandıran oyuncu, yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'da Behice karakterini canlandırıyor.

Eylül Su Sapan şimdilerde Tuzak dizisinde Nil karakterini canlandırıyor.