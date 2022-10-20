İlk bölümü 19 Ekim Çarşamba günü yayınlanmış olan ve yayınlandığı tarihinden itibaren izleyicilerinin dikkatini çekmeye başaran dizilerden Tuzak nerede çekiliyor? Sorusu, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. İzleyiciler Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Sorusu sık sık merak ediyor. Bu haberimizde merak edenler için Tuzak nerede çekiliyor? Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede, hangi şehirde?

Tuzak nerede çekiliyor? Sorusu, dizinin yayınlanmasının ardından dizinin birçok izleyicisi tarafından merak edilen detaylar arasında yer aldı. Çekimlerin hangi şehirde, ilçede yapıldığı araştırılıyor. Yayınlandığı günden itibaren yoğun ilgi görmeyi başaran dizi hakkında daha birçok detay merak konusu oldu. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede, hangi şehirde yapıldı?

TUZAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tuzak dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin ilk bölümünün bazı sahneleri ise Yunanistan'ın Atina şehrinde çekimi gerçekleştirilmiştir.

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tuzak dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Umut karakterini Akın Akınözü, Ceren karakterine ise Bensu Soral hayat vermektedir. Kadroda yer alan diğer önemli isimler ise şu şekilde devam etmektedir;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.