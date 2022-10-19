Tuzak nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerededir?
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TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Tuzak nerede çekiliyor, dizideki mekanlar neresi merak ediliyor. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? Tuzak dizisindeki tarihi mekan neresi? Tuzak Türkiye'de mi çekildi, Yunanistan'da mı? İşte detaylar...
Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Tuzak nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerededir?
Tuzak dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin ilk bölümünün bazı sahneleri ise Yunanistan'ın Atina şehrinde çekilmiştir.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Yağız Can Konyalı
İlayda Çevik
Onur Durmaz
Naz Gökta
Eylül Su Sapan
Emir Benderlioğlu
Gamze Süner Atay
Lesli Karavil
İbrahim Şahin