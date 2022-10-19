TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Tuzak nerede çekiliyor, dizideki mekanlar neresi merak ediliyor. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? Tuzak dizisindeki tarihi mekan neresi? Tuzak Türkiye'de mi çekildi, Yunanistan'da mı? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Tuzak nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerededir?

TUZAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tuzak dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin ilk bölümünün bazı sahneleri ise Yunanistan'ın Atina şehrinde çekilmiştir.

TUZAK KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Gökta

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin