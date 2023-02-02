Tuzak ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Tuzak geç mi başlayacak? Tuzak gün mü değişti, yeni günü ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi?
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Ekranların beğenilen dizisi Tuzak bugün tam saatinde başlamayacak. Bundan dolayı izleyiciler, Tuzak ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Tuzak geç mi başlayacak? Tuzak gün mü değişti, yeni günü ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak hangi gün? Tuzak dizisi yeni bölümü ne zamandır? Tuzak dizisi günü mü değişti? Tuzak dizisi bitti mi, final mi oldu? Tuzak ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Tuzak ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tuzak ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Tuzak geç mi başlayacak? Tuzak gün mü değişti, yeni günü ne zaman, Çarşamba mı Perşembe mi?
Tuzak dizisi her hafta Perşembe günü TV8'de ekranlara geliyor. Dizi bazen 20:00 'da başlıyor bazen ise biraz geç başlıyor.
Tuzak dizisi önceden Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte dizinin günü Perşembe'ye alındı. Dizi Perşembe günleri yayınlanıyor.
Hayır bitmedi sadece günü Çarşambadan Perşembeye alındı. Yeni bölümleri perşembe günüdür.
Bu akşam Tuzak dizisinin yeni bölümü var fakat dizi tam saatinde yani 20:00 'da başlamadığı için izleyiciler tarafından yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmişti. TV8 yayın akışına göre Tuzak dizisi 2 Şubat 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:15'de başlayacak.
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 -Survivor 2023 / Yeni Bölüm
- 22:15 - Tuzak / Yeni Bölüm
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.