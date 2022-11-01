Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?

Gündem Haberleri

Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Tuzak dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

01 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı01 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı
30 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı30 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı

Tuzak yeni bölüm hangi gün? Tuzak dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?

Tuzak dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

Tuzak dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günleri ekranlara gelmektedir.

Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tuzak Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title