Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?
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TV8'in sevilen dizisi Tuzak yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Tuzak dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...
Tuzak yeni bölüm hangi gün? Tuzak dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?
Tuzak dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Tuzak dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günleri ekranlara gelmektedir.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Yağız Can Konyalı
İlayda Çevik
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Naz Göktan
Eylül Su Sapan
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Gamze Süner Atay
Lesli Karavil
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