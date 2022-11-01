TV8'in sevilen dizisi Tuzak yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Tuzak dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Tuzak yeni bölüm hangi gün? Tuzak dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tuzak dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı Çarşamba mı?

TUZAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tuzak dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

TUZAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Tuzak dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günleri ekranlara gelmektedir.

TUZAK KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin