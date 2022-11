Tuzak Mete kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Mete Gümüşay gerçekte kim, ismi nedir? Yağız Can Konyalı kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Mete geliyor. Peki, Tuzak Mete kimdir? Mete Gümüşay kimdir? Tuzak Mete gerçekte kim, ismi nedir? Yağız Can Konyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Mete karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

TUZAK METE KİMDİR? METE GÜMÜŞAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Mete Gümüşay karakterini "Yağız Can Konyalı" canlandırmaktadır.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı (d. 20 Eylül 1991, İstanbul), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015'te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. 2015 yılında FOX'ta yayımlanan ve başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı.