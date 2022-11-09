TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Luna geliyor. Peki, Tuzak Luna kimdir? İlayda Çevik kimdir? Tuzak Luna gerçekte kim, ismi nedir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Luna karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Luna kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Luna gerçekte kim, ismi nedir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Luna kimdir?

TUZAK LUNA KİMDİR? LUNA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Luna karakterini "İlayda Çevik" canlandırmaktadır.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik (d. 22 Aralık 1994, Balıkesir), Türk oyuncudur.

22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Karagül dizisindeki "Maya Şamverdi" rolüyle tanınmıştır. İlk sinema deneyimini 2013 yılında rol aldığı Kızım İçin filmiyle yaşamıştır. Sonra ise İsimsizler ve Savaşçı dizilerinde rol almıştır. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde "Berrak Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinde "Bahar Çetin" karakterini canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Gel Dese Aşk dizisinden sonra Sen Çal Kapımı dizisinde "Balca Koçak" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra, 2021-2022 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Betül Arcan" karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, TV8'de yayımlanan Tuzak dizisinde Luna karakterini canlandırmaktadır.