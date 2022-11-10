Tuzak Gülce Komiser kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Gülce Başkomiser gerçekte kim, ismi nedir? Yağmur Özbasmacı kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Gülce Komiser geliyor. Peki, Tuzak Gülce Komiser kimdir? Tuzak Gülce Komiser gerçekte kim, ismi nedir? Yağmur Özbasmacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Gülce Komiser karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Gülce Komiser kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Gülce Komiser gerçekte kim, ismi nedir? Yağmur Özbasmacı kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Gülce Komiser kimdir?

TUZAK GÜLCE KİMDİR? GÜLCE BAŞKOMİSER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Gülce Başkomiser karakterini "Yağmur Özbasmacı" canlandırmaktadır.

YAĞMUR ÖZBASMACI KİMDİR?

Yağmur Özbasmacı 1992 Ankara doğumludur. Yağmur Özbasmacı, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu şimdilerde Tuzak dizisinde Gülce komiseri canlandırıyor.