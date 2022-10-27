Tv8 kanalında yayınlanmakta olan birçok yapım yer alıyor. Bu yapımlar arasına geçtiğimiz günlerde Tuzak dizisi de eklendi. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının hemen ardından Tuzak fragman yayınlandı mı? Sorusu merak edildi ve fragmanı izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinde Tuzak fragman izle, Tuzak 3. bölüm fragmanı Full HD izle aramasını yaptılar. Peki, Tuzak fragman yayınlandı mı? Tuzak fragman izle! Tuzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tuzak 3. bölüm fragmanı Full HD izle! Tuzak fragman yayınlandı mı? Sorusu, Tv8'de yayınlanan ilk bölümün ardından izleyiciler tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Dizinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyor. Yeni başlamış olan dizi hakkında ise birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzak fragman yayınlandı mı? Tuzak fragman izle! Tuzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak 3. bölüm fragmanı Full HD izle!

TUZAK FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Tuzak 3. bölüm fragmanı 27 Ekim tarihinde izleyicileri ile buluştu.

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tuzak dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Umut karakterini Akın Akınözü, Ceren karakterine ise Bensu Soral hayat vermektedir. Kadroda yer alan diğer önemli isimler ise şu şekilde devam etmektedir;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.