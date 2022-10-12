Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinin ilk tanııtmı yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Yayınlanan ilk tanıtımıyla adından söz ettiren Tuzak dizisinin konusu merak konusu oldu. Dizinin ikinci tanıtımının yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yeni fragmanın izleme linkini araştırıyor. Tuzak fragman İZLE! Tuzak dizisi yeni tanıtım İZLE! Tuzak yeni fragman İZLE!

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır.