Tv8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile dikkatleri üzerine toplayan dizinin final yapacağı hakkında çıkan iddialara yanıt geldi. Peki, Tuzak final mi yapacak? Tuzak devam edecek mi? Tv8 Tuzak dizisi final mi yapıyor?

Başrolünde Akın Akınözü ile Bensu Soral gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Tuzak dizisi büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Dizinin seyircileri ise arama motorlarında Tuzak final mi yapacak? Tuzak devam edecek mi? Tv8 Tuzak dizisi final mi yapıyor? sorularına yanıt arıyor. Acun Ilıcalı ise iddialar hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

TUZAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Acun Ilıcalı, Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Tuzak hakkında şu açıklamayı yaparak final iddialarını reddetti; "Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir."

Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir. pic.twitter.com/wRjSBtRtKD — Acun Ilıcalı (@acunilicali) December 7, 2022

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tuzak dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Umut karakterini Akın Akınözü, Ceren karakterine ise Bensu Soral hayat vermektedir. Kadroda yer alan diğer önemli isimler ise şu şekilde devam etmektedir;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.