Tuzak dizisinin Luna'sı İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? İlayda Çevik nereli, hayatı ve biyografisi!

Tuzak dizisinin Luna'sı dizide dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Dizide Luna karakterine can veren İlayda Çevik'in yaşı, memleketi, rol aldığı diziler gibi hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Tuzak dizisinin Luna'sı İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? İlayda Çevik nereli? İlayda Çevik hayatı ve biyografisi nedir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Betül Arcan" karakterini canlandıran İlayda Çevik, şimdilerde ise Tuzak dizisinde Luna karakterini canlandırıyor. Peki, Tuzak dizisinin Luna'sı İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? İlayda Çevik nereli? İlayda Çevik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Karagül dizisindeki "Maya Şamverdi" rolüyle tanınmıştır. İlk sinema deneyimini 2013 yılında rol aldığı Kızım İçin filmiyle yaşamıştır. Sonra ise İsimsizler ve Savaşçı dizilerinde oynamıştır. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde "Berrak Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Gel Dese Aşk dizisinde "Bahar Çetin" karakterini canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Gel Dese Aşk dizisinden sonra Sen Çal Kapımı dizisinde "Balca Koçak" karakterini canlandırmıştır. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Betül Arcan" karakterini canlandırdı.

İLAYDA ÇEVİK'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2013 Kızım İçin (film)

2013-2016 Karagül

2017 İsimsizler

2017 Savaşçı

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz

2020 Gel Dese Aşk

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2021-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2022- Tuzak