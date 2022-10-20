Tv8 kanalında yayınlanmakta olan yapımlar arasında bir yenisi daha eklendi. Henüz ilk bölümü yayınlanmış olan Tuzak dizisinin oyuncuları merak ediliyor ve bu nedenle Tuzak dizisi oyuncuları kimlerdir? Sorusu ve Tv8 Tuzak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Sorusu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Dizide yer alan oyuncular, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kimlerdir? Tv8 Tuzak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Tv8 Tuzak dizisi oyuncuları!

Tv8'in yeni dizisi olan ve ilk bölümü ile izleyicileri ile buluşan dizinin oyuncuları, tuzak dizisinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu nedenle Tuzak dizisi oyuncuları kimlerdir? Şeklinde araştırılıyor. Dizide yer almakta olan birçok farklı oyuncu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kimlerdir? Tv8 Tuzak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Tv8 Tuzak dizisi oyuncuları!

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tuzak dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Umut karakterini Akın Akınözü, Ceren karakterine ise Bensu Soral hayat vermektedir. Kadroda yer alan diğer önemli isimler ise şu şekilde devam etmektedir;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.