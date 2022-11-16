TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinin konusu merak konusu oldu. İzleyicilerin dikkatini çeken Tuzak dizisinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kim? Tuzak dizisi oyuncu kadrosu! Tuzak dizisinde yer alan oyuncular kimler? İşte detaylar...

Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisi TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Tuzak dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Her bölümüyle adından söz ettiren Tuzak dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin bölümlerinin nerede çekildiğini araştırmakta. Sosyal medyada gündeme gelen bölümün ardından kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kim? Tuzak dizisi oyuncu kadrosu! Tuzak dizisinde yer alan oyuncular kimler? Detaylar haberimizde...

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır