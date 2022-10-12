Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Tuzak'ın nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Dizinin tanıtım fragmanını izleyenler, Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Nerede çekim yapıldığı merak edilen dizilerden birisi de Tuzak oldu. Tuzak yakında TV8'de başlayacak. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? Tuzak dizisi hangi ilde, ilçede, mahallede ve semtte çekiliyor? Ayrıntılar sizlerle...

TUZAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinin İstanbul'da yapılacağı biliniyor. Dizi İstanbul'un çeşitli ilçe ve semtlerinde çekilecek.

TUZAK KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin