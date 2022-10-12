Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Tuzak'ın nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Dizinin tanıtım fragmanını izleyenler, Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Nerede çekim yapıldığı merak edilen dizilerden birisi de Tuzak oldu. Tuzak yakında TV8'de başlayacak. Peki, Tuzak nerede çekiliyor? Tuzak dizisi hangi ilde, ilçede, mahallede ve semtte çekiliyor? Ayrıntılar sizlerle...
Dizinin çekimlerinin İstanbul'da yapılacağı biliniyor. Dizi İstanbul'un çeşitli ilçe ve semtlerinde çekilecek.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
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