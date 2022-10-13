TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinin konusu merak konusu oldu. Tanıtımıyla dikkatleri çeken Tuzak dizisinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağını araştırmakta. Peki, Tuzak dizisi ne zaman başlıyor? Tuzak hangi gün, saat kaçta? Tuzak ilk bölüm ne zaman? Tuzak 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Yayınlanan ilk tanıtımıyla adından söz ettiren Tuzak dizisinin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmakta. Sosyal medyada gündeme gelen tanıtımının ardından kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, Tuzak dizisi ne zaman başlıyor? Tuzak hangi gün, saat kaçta? Tuzak ilk bölüm ne zaman? Tuzak 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır.

TUZAK DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzak dizisinin ikinci tanıtımı geçtiğimiz akşam yayınlandı. Tuzak dizisi 19 Ekim Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanacaktır.