Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzak uyarlama mı? Tuzak dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi?
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TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Tuzak hakkında merak edilen konuların başında konusu ve oyuncu kadrosu geliyor. İzleyiciler, Tuzak dizisi konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları kimlerdir? Tuzak dizisi uyarlama mı, senaristi kimdir? merak ediyor. Peki, Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral ve Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Tuzak dizisi yakında TV8'de başlayacak. Peki, Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzak uyarlama mı? Tuzak dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi?
Tuzak dizisi yakında TV8'de başlayacak. Dizinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Yağız Can Konyalı
İlayda Çevik
Onur Durmaz
Naz Göktan
Eylül Su Sapan
Emir Benderlioğlu
Gamze Süner Atay
Lesli Karavil
İbrahim Şahin