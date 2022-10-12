TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Tuzak hakkında merak edilen konuların başında konusu ve oyuncu kadrosu geliyor. İzleyiciler, Tuzak dizisi konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları kimlerdir? Tuzak dizisi uyarlama mı, senaristi kimdir? merak ediyor. Peki, Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral ve Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Tuzak dizisi yakında TV8'de başlayacak. Peki, Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzak uyarlama mı? Tuzak dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi?

TUZAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzak dizisi yakında TV8'de başlayacak. Dizinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı.

TUZAK KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin