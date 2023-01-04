TV8'in sevilen dizileri arasında gelen Tuzak bu akşam yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Tuzak dizisi günü mü değişti, bu akşam neden yok? Tuzak hangi gün, hangi kanalda? Tuzak dizisinin yeni günü ne zaman, hangi gün oldu? merak etti. Peki, Tuzak gün mü değiştirdi? Tuzak dizisinin yeni günü hangi gün oldu? İşte detaylar...

Tuzak dizisi gün mü değişti? Tuzak bugün neden yok? Tuzak yarın mı? Tuzak dizisi yeni günü Perşembe mi? dizi hakkında merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Tuzak yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor?

TUZAK YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Tuzak dizisi ilk bölümleri Çarşamba günü ekrana geliyordu. Ardından yapılan değişiklikle dizi Perşembe'ye alındı. Dizinin bundan böyle yeni bölümleri Perşembe günü yayınlanıyor.

TUZAK DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Evet dizinin günü değişti. Tuzak dizisinin yeni günü Perşembe oldu. TV8'de Çarşamba günleri yeni dizi Sıfırıncı Gün yayınlanıyor.

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..