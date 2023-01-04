Tuzak dizisi günü mü değişti, bu akşam neden yok? Tuzak hangi gün, hangi kanalda? Tuzak dizisinin yeni günü ne zaman, hangi gün oldu?
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TV8'in sevilen dizileri arasında gelen Tuzak bu akşam yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Tuzak dizisi günü mü değişti, bu akşam neden yok? Tuzak hangi gün, hangi kanalda? Tuzak dizisinin yeni günü ne zaman, hangi gün oldu? merak etti. Peki, Tuzak gün mü değiştirdi? Tuzak dizisinin yeni günü hangi gün oldu? İşte detaylar...
Tuzak dizisi gün mü değişti? Tuzak bugün neden yok? Tuzak yarın mı? Tuzak dizisi yeni günü Perşembe mi? dizi hakkında merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Tuzak yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor?
Tuzak dizisi ilk bölümleri Çarşamba günü ekrana geliyordu. Ardından yapılan değişiklikle dizi Perşembe'ye alındı. Dizinin bundan böyle yeni bölümleri Perşembe günü yayınlanıyor.
Evet dizinin günü değişti. Tuzak dizisinin yeni günü Perşembe oldu. TV8'de Çarşamba günleri yeni dizi Sıfırıncı Gün yayınlanıyor.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..