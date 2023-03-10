Ekranların sevilen dizisi Tuzak bu akşam tam saatinde başlamayacak. Diziler normalde saat 8'de başlıyor fakat Tuzak bugün geç başlayacak. Bundan dolayı izleyiciler, Tuzak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 10 Mart Tuzak dizisi geç mi başlıyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tuzak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 10 Mart Tuzak dizisi geç mi başlıyor? Ayrıntılar sizlerle...

TUZAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Tuzak dizisi yeni bölümüyle bu akşam 10 Mart 2023 Cuma günü saat 22:15'de ekranlara gelecek. Yani dizi 20:00 'da değil 22:15'te başlayacaktır. Dizi bugün Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelecek.

10 MART TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor 2023

22:15 - Tuzak

01:00 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

TUZAK FİNAL Mİ YAPTI BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi bugün Survivor'dan sonra ekranlara gelecektir.

TUZAK KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü : Umut Yörükoğlu / Çınar Yılmaz

Bensu Soral : Ceren Gümüşay

Talat Bulut : Demir Gümüşay

İlayda Çevik : Luna

Rıza Kocaoğlu : Güven Gümüşay

Yağız Can Konyalı : Mete Gümüşay

Emir Benderlioğlu : Çetin / Mahir Yörükoğlu

Onur Durmaz : Ali

Naz Göktan : Ayşe

Eylül Su Sapan : Nil / Umay Yörükoğlu

Servet Pandur : Meral