Tuzak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 10 Mart Tuzak dizisi geç mi başlıyor?
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Ekranların sevilen dizisi Tuzak bu akşam tam saatinde başlamayacak. Diziler normalde saat 8'de başlıyor fakat Tuzak bugün geç başlayacak. Bundan dolayı izleyiciler, Tuzak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 10 Mart Tuzak dizisi geç mi başlıyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tuzak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 10 Mart Tuzak dizisi geç mi başlıyor? Ayrıntılar sizlerle...
Tuzak dizisi yeni bölümüyle bu akşam 10 Mart 2023 Cuma günü saat 22:15'de ekranlara gelecek. Yani dizi 20:00 'da değil 22:15'te başlayacaktır. Dizi bugün Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelecek.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 - Survivor 2023
- 22:15 - Tuzak
- 01:00 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi bugün Survivor'dan sonra ekranlara gelecektir.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
Akın Akınözü : Umut Yörükoğlu / Çınar Yılmaz
Bensu Soral : Ceren Gümüşay
Talat Bulut : Demir Gümüşay
İlayda Çevik : Luna
Rıza Kocaoğlu : Güven Gümüşay
Yağız Can Konyalı : Mete Gümüşay
Emir Benderlioğlu : Çetin / Mahir Yörükoğlu
Onur Durmaz : Ali
Naz Göktan : Ayşe
Eylül Su Sapan : Nil / Umay Yörükoğlu
Servet Pandur : Meral