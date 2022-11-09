Tuzak Demir kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Demir Gümüşay gerçekte kim, ismi nedir? Talat Bulut kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Demir geliyor. Peki, Tuzak Demir kimdir? Tuzak Demir Gümüşay kimdir? Tuzak Demir gerçekte kim, ismi nedir? Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Demir karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Demir kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Demir gerçekte kim, ismi nedir? Talat Bulut kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Demir Gümüşay kimdir?

TUZAK DEMİR KİMDİR? DEMİR GÜMÜŞAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Demir Gümüşay karakterini "Talat Bulut" canlandırmaktadır.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut (d. 23 Mart 1956, Sarıkamış, Kars), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrılmıştır.

Talat Bulut şimdilerde TV8'de yayınlanan Tuzak dizisinde Demir karakterini canlandırıyor.