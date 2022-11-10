TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Çetin ve Mahir geliyor. Peki, Tuzak Çetin kimdir? Tuzak Mahir kimdir? Tuzak Çetin Yörükoğlu gerçekte kim, ismi nedir? Emir Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Çetin karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Çetin ve Mahir kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Çetin / Mahir Yörükoğlu gerçekte kim, ismi nedir? Emir Benderlioğlu kaç yaşında, nereli?

TUZAK ÇETİN/MAHİR KİMDİR? ÇETİN/MAHİR YÖRÜKOĞLU KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Çetin / Mahir Yörükoğlu karakterini "Emir Benderlioğlu" canlandırmaktadır.

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Atıf Emir Benderlioğlu (d. 28 Ekim 1979), Türk fotoğrafçı, seslendirmen, grafiker ve oyuncudur.

28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce Heykel bölümünde okuyan oyuncu, daha sonra Grafik bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. TRT'de tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde:

Bukalemun

4 Saat

Kabakurgu

Camgöz

Panzehir

Dağ II

Börü

filmlerinde oynadı. Camgöz hariç bu filmlerde başrolde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

Âdem'in Trenleri adlı filmde Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında yayımlanan, Medyapım dizisi olan Dedektif Biraderler adlı dizide başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. 2008-2010 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu, fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Dumrul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009-2010 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 2 Temmuz 2010 Cuma günü ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010 yılının Ağustos ayında FOX'ta yayınlanmaya başlayan Keskin Bıçak adlı dizide başrolde oynadı ve Çetin karakterini canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında ise Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onuralp, 2018'de Star TV'de 6 bölümlük mini dizi olarak yayınlanan Börü ve hemen ardından Aralık 2018'de vizyona giren Börü filminde Turan Kara karakterine hayat verdi. 2019-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırdı. Günümüzde ise TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Pîrî Reis'e hayat vermektedir. 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayınlanan Börü 2039 dizisinde yine Turan Kara'yı canlandırdı.

Dedesi 4 sene Ankara Belediye Başkanlığı yapmış olan Mehmet Atıf Benderlioğlu'dur.