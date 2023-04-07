TV8'in sevilen dizisi Tuzak bugün 23. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Tuzak canlı izle! TV8 Tuzak 23. bölüm canlı izle! Tuzak son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Tuzak canlı izleme linki var mı? 7 Nisan TV8 canlı izle!

Tuzak 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak canlı izle! 7 Nisan TV8 Tuzak 23. bölüm canlı izle! Tuzak son bölümde neler oldu? TV8 canlı izle!

TUZAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Tuzak dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TV8'in resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

TUZAK KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin