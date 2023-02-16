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Tuzak bugün var mı, yok mu? Tuzak bu akşam neden yok? Tuzak ne zaman başlayacak?

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Tuzak bugün var mı, yok mu? Tuzak bu akşam neden yok? Tuzak ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Tuzak bugün var mı, yok mu? Tuzak bu akşam neden yok? Tuzak ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TV8'in yayın akışında Tuzak dizisini göremeyen kullanıcılar, Tuzak yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Tuzak bugün var mı, yok mu? Tuzak bu akşam neden yok? Tuzak ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

TUZAK BUGÜN VAR MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. TV8'de bugün Deprem Özel programının ardından Maç Önü yayınlanacaktır.

Tuzak bugün var mı, yok mu? Tuzak bu akşam neden yok? Tuzak ne zaman başlayacak?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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